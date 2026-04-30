Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fidan: "İstihdamdaki hedefimiz 55 bine ulaşmak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fidan: "İstihdamdaki hedefimiz 55 bine ulaşmak"

30.04.2026 11:45  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, 5'inci etabın ekonomik konjonktürle beraber bitmesini ümit ettiklerini, 6'ncı etabın da çalışmalarına başlandığını belirterek, "O da 2-3 yıl sürer. Hedefimiz 50-55 bin istihdama ulaşmak. Bu da zor bir şey değil, yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

OSB seçime doğru giderken, başkan Mustafa Fidan 2022 yılından beri yaptıkları, yapmaya çalıştıkları projeleri, İran-Amerika-İsrail arasındaki çatışma ve terörsüz Türkiye sürecinin sanayiciye ve bölgeye gelen, gelmek isteyen yatırımcıları değerlendirdi. Başkan Fidan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022'den beri Diyarbakır OSB'de görünen, görünmeyen çok güzel şeyler yaptıklarını söyledi. Bugün bakıldığında yaklaşık 100 civarında artan fabrika ve 7-8 bin civarında artan çalışan sayısı olduğunu belirten Fidan, bunların bir başarının, çalışmanın göstergesi olduğunu ifade etti.

"Bu ekonomik kriz geçicidir, ihracat rakamlarımız tekrar artacak"

Bugün gelinen noktada ekonomik tablonun dünyada ve Türkiye'de iyi olmadığına değinen Fidan, "Baktığınızda ihracat rakamları düşmüş olabilir ama bugüne kadar buraya bir çalışma yapılıp getirilmişse bence çok güzel şeyler yapılmış. Bu ekonomik kriz geçicidir, ihracat rakamlarımız tekrar artacak, buna inanıyoruz. Bizim derdimiz, buraya oturup makama sahip olmak değil, derdimiz memlekete hizmet etmek" diye konuştu.

2023 Şubat ayında asrın felaketi yaşandığını hatırlatan Fidan, "Allah, tekrarını yaşatmasın. Depremde yara almamıza rağmen buraları bırakıp çevre illere yardıma koştuk. Diyarbakır OSB'de tüm sanayicilere teşekkür ediyorum. Herkes elinden geleni yapıp, her tarafa yetiştik. OSB'de çeşitli yolların tamirini yaptık. OSB ilk defa, Büyükşehir Belediyesiyle görüşmelerimiz sonucunda 6 kilometre sıcak karışım asfalt yapıldı. Biz, OSB'deki trafomuzu yükselttik. OSB'nin 28 yıllık bir elektrik altyapı problemi vardı. Bakanlığımızla görüşmeler sonucu 1 ve 2. etabın altyapı çalışmaları devam ediyor. Onlar da inşallah yakın bir sürede biter diye ümit ediyoruz. 5'inci etabı açtık. Orada 50'ye yakın tahsislere başladık. Hatta birkaç tane de inşaatımız bitti. 5'inci etabın ekonomik konjonktürle beraber bitmesini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Diyarbakır'a yatırımcı geliyor, hem de yabancı yatırımcılar da var"

"Burası, Orta Doğu'nun merkezi. Buradan baktığımızda her noktaya yakınız. Bu savaş en çok etkilenen ülkemiz" diyen Fidan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İran savaşını bugün piyasalara etkisi çok büyük şekilde. Metal borsası, plastik, petrol ham maddesi olsun sıkıntılar İran savaşından dolayı artıyor. Ümidimiz bu savaşın bir an önce bitmesi. Diyarbakır'a yatırımcı geliyor, hem de yabancı yatırımcılar da var. Fransız yatırımcılar var, görüşmelerimiz devam ediyor. Ama herkes frene bastı. Faizlerin yüzde 55'lere ulaşması bu, sanayicinin kaldırabileceği bir yük değil. 50'ye yakın tahsisin birçoğu öz sermayesiyle yapmaya çalışıyor. Devletin, faiz olayında üreticiye bir şekilde yardımcı olması lazım. Yeni dönemde içimizde ukde kalan 2-3 proje var. Birincisi bizim yüksekokul projesi vardı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı yaptıramadık. İnşallah onu seçimden sonra bize nasip olursa biz yaparız. İkincisi GES projemiz vardı. Tüm izinleri bitti, ona da yine kredi kullanmadık. Çünkü burada büyük vebal var. Sanayicimiz evinde yatarken onun hakkını burada koruyoruz. Hakkının bir yere gitmesine müsaade etmiyoruz. Birde otel yapacağız. Burada konaklama, mola tesisi. İnşallah onları da yapmayı hedefliyoruz. Yine OSB'nin ana arterleri var. Büyükşehir Belediyemizden sözünü aldık. 15-20 kilometre sıcak karışım asfalt yapılacak. Önemli projelerimizden biri de Diyarbakır'da Teknokent var. İkinci bir Teknokent projesi var. Bizim dönemimizde ortaklığımız oldu. Sanayiciler olarak OSB'ye ikinci Teknokent çalışmalarını başlattık."

5'inci etap biterse, 6'ncı etabın çalışmaları başladığını, onun da 2-3 yıl süreceğini öngördüklerini kaydeden Fidan, "Hedefimiz 50-55 bin istihdama ulaşmak. Bu da zor bir şey değil, yapacağımıza inanıyoruz. Bugün hızlı tren projesini konuşuyoruz. Diyarbakır'ı 2031'e almışlar. Diyoruz ki vekillerimize uğraşın. STK'lara da bir şey düşüyorsa biz de gelip elimizi taşın dibine koyalım. Gövdesi, eli taşın dibinde en çok olan bizleriz. Hızlı tren projesini bir an önce 2027-28'e alınması ve Diyarbakır'a kadar gelmesi, otobanın gelmesi bunlar hepsi birbirleriyle bağlantılı. Hızlı tren Diyarbakır'da olduğu zaman bedeller düşük olacak. Düşük olduğu zaman ne olacak? Genç nüfus fazla. Buradaki yatırım daha da artacak, genç nüfusa daha da iş imkanı sağlanacak. Haliyle ihracatta artacak. Enflasyonda düşmüş olacak. Neye bağlıyoruz? Üretim, istihdam, ihracat" dedi.

"Savaş nedeni ile herkes beklemede"

İhracat rakamlarında geçen yıla göre yüzde 40 düşüş olduğunu belirten Fidan, "Amerika-İran-İsrail savaşı her tarafa sıçradı. Özelikle Arap ve Kuzey Irak bölgesine. Bu, savaşlarla alakalı. Herkes Rusya-Ukrayna savaşının ne olacağını bekliyor. İnşallah bunlarda tez zamanda çözülür, ihracat rakamlarımız tez zamanda artar diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

Fidan, terörsüz Türkiye sürecinin yansımasını yaşayamadan savaşlar başladığını söyleyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz meyvelerini yemeye hazırlanırken Orta Doğu'da İran'ın her tarafa füze atması, bugün kimsenin ölmemesi kazandırıcı bir şeydir. Baktığımızda artık gençler ölmeyecek, analar ağlamayacak. Savaşa harcanan paranın bir kısmı gelir sanayinin içine girerse Türkiye şaha kalkar. Sanayileşmede de şaha kalkar, ihracatta da şaha kalkar. Bunların hepsi birbirine bağlı konular. Çözüm süreciyle birlikte yatırımcıları buraya davet edecektik. İran savaşı nedeniyle herkes şu an beklemede." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 11:47:57.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.