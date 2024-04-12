Ekonomi

Diyarbakır'da oteller Ramazan Bayramı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kente gelen ziyaretçiler, yoğunluk karşısında şaşkınlık yaşadı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Diyarbakır'ın yolunu tuttu. 33 medeniyetin izlerini taşıyan kadim kent, bayramın bereketini yaşadı. Tatil öncesi kentte durgunluk yaşanırken, bayram tatiliyle birlikte otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

Otel işletmecisi Abdulkadir Yentürk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, Diyarbakır'daki otellerin şimdiye kadar kan ağladığını, durgunluk olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın tatil bölgesi olmayışından dolayı kışın durgun olduğunu belirten Yentürk, 9 günlük bayram tatilinde otellerdeki doluluk oranının yüzde 100 olduğunu kaydetti. Yentürk, "Yerli ve yabancı turistleri Diyarbakır'a bekliyoruz. Hazreti Süleyman Camisi, Ulu Camii, Diyarbakır surları, bunlar gibi sayısız eser var. İnanç turizmi için yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz" dedi.

Elazığ'dan gelen Feyzi Kurt isimli vatandaş, "Diyarbakır'ı bayramda çok farklı gördüm. Sık gelen birisiyim ama bu bayramda gördüğüm gibi görmemiştim. Mekanların doluluğu beni şaşırttı. Halkımız böyle huzurlu, mutlu olması; doğudaki illerimizi ziyaret etmesi beni gayet memnun etti" şeklinde konuştu.

Kayseri'den ailesiyle gelen Mehmet Akif Pehlivan ise, sahabe kabirlerini ziyaret ettiğini ve hoşuna gittiğini dile getirdi. Özelikle Sur içini çok beğendiğini belirten Pehlivan, "Kayseri'de de böyle kale var, kalenin içi küçük. Burada adeta ayrı bir şehir var. insanlar gelip gidiyor. Bayağı kalabalık var, benim de hoşuma gitti. Diyarbakır'a ilk gelişim" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR