Diyarbakır Silvan'da Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB Projesi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır Silvan'da Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB Projesi Toplantısı Gerçekleşti

Diyarbakır Silvan\'da Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB Projesi Toplantısı Gerçekleşti

Silvan ilçesinde Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB projesinin kuruluş protokolü toplantısında Vali Murat Zorluoğlu, projenin tarım ve bölge ekonomisi üzerindeki etkilerini vurguladı. Silvan Barajı ve Sulama Projesi'nin Türkiye'nin ikinci büyük projesi olacağı belirtildi.

17.12.2024 17:07  Güncelleme: 17:11
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB projesinin hayata geçirilmesi için kuruluş protokolü toplantısı gerçekleştirildi. Vali Murat Zorluoğlu, "Bu proje, tarımın yanı sıra bölge ekonomisi, sosyal hayat ve demografik yapı üzerinde de önemli etkilere sahip olacak" dedi.

Silvan Barajı ve Sulama Projesi ile tarımsal üretimin arttırılması hedeflenen toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Silvan Barajı ve Sulama Projesi'nin Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük projesi olduğuna dikkat çekerek, projenin kentin tarımsal üretimine iki ila üç kat arasında bir artış sağlayacağını söyledi. Projenin etkilerini bilimsel ve teknik çalışmalarla analiz ettiklerini belirten Zorluoğlu, "Silvan Barajı ve Sulama Projesi tamamlandığında yaklaşık 2,3 milyon dönümlük ilave tarımsal alan sulanacak. Bu büyük proje, tarımın yanı sıra bölge ekonomisi, sosyal hayat ve demografik yapı üzerinde de önemli etkilere sahip olacak. Fiziki çalışmalarımızı bir yıl içinde tamamlayarak somut veriler elde edeceğiz. Bu veriler, ilerleyen dönemde alacağımız kararlara zemin teşkil edecek" dedi.

OSB sürecini yakından takip edeceklerini vurgulayan Vali Zorluoğlu, "Silvan'daki OSB, tarım ihtisas OSB olarak diğer karma OSB'lerden ayrı, ağırlıklı olarak tarıma dayalı sanayi kuruluşlara yer verecek" dedi. Projenin hem bölge tarımına hem de Silvan'ın sosyal ve ekonomik gelişimine katkılar sağlayacağını ifade eden Zorluoğlu, "Bu projenin hayata geçirilmesinde çaba gösteren, emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Silvan'ın kadim geçmişine yaraşır şekilde bu projeyi en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden şehrimize ve Silvan'a hayırlı olsun" diye konuştu.

Toplantıya Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, başkanlık temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Silvan'da Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB Projesi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Silvan'da Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB Projesi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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