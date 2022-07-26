Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır'a hava ulaşımı ile ilgili görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır'a hava ulaşımı ile ilgili görüşme gerçekleştirdi

26.07.2022 17:23
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır'a hava ulaşımı ile ilgili görüşme gerçekleştirdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, kentin hava ulaşımıyla ilgili bir hava şirketi firmasıyla bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, kentin hava ulaşımıyla ilgili bir hava şirketi firmasıyla bir araya geldi.

Hava firması yetkilileri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde kentteki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Diyarbakır merkezli uçuşlar yapmasıyla ilgili yapılan toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentin en önemli ticaret, turizm ve kültür merkezi olduğunu ve dolayısıyla Diyarbakır'da hem yurt içine hem yurt dışına olan ulaşım ağının artırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Kaya, " İstanbul, Ankara, Bursa, Bodrum gibi yurt içi seferlerinin yanı sıra Berlin, Paris, Erbil gibi yurt dışı seferlerinin başlatılması büyük kentimizin ekonomik gelişimi yanı sıra SunExpress için de önemli bir ticari kazanç olacaktır. Diyarbakır çok yakın çevresindeki illerden rahatlıkla yolcu alabilecek bir konumdadır. Diyarbakır'a inecek bir yolcu maksimum 2 saat içerisinden bölgedeki birçok turistik mekanları ziyaret edip, kısa sürede bölgedeki kültür, inanç ve arkeolojik kazı alanlarını da ziyaret edebilirler. Gerek yurt içi gerekse de yurt dışı ticari iş gezileri Diyarbakır merkezli olarak yapılabilecek bir durumdadır. Diyarbakır Havalimanı bu anlamda birçok yurt içi ve yurt dışındaki havalimanlarından çok daha modern bir altyapıya sahiptir. Sunexpres'in Diyarbakır merkezli yapacağı yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için ihtiyaç duyulacak destekleri sivil toplum kuruluşları olarak karşılamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Düzenlenen toplantıya, Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, DTSO Kadın Meclisi Dönem sözcüsü Nevin İl, Diyarbakır Organize Sanayi Başkan Vekili Felat Gökdemir, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mücahit Ceylan, Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Veysi Kaya, SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, Ticaret Direktörü Peter Glade, Türkiye Grup Satış Müdürü Ece Şenev, Kurumsal İletişim Müdürü Dicle Atalay, Ofis Grup Müdürü Tobias Bracht, Office Müdürü Rebeca Busch ve Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin katıldı. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır tekstil sektöründe zirveye çıkmak istiyor Diyarbakır tekstil sektöründe zirveye çıkmak istiyor
Kaynak: İHA

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır'a hava ulaşımı ile ilgili görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika

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