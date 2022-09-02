DTSO Başkanı Kaya: "Yenilenebilir enerji kaynakları özendirilmelidir" - Son Dakika
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DTSO Başkanı Kaya: "Yenilenebilir enerji kaynakları özendirilmelidir"

02.09.2022 17:20
DTSO Başkanı Kaya: "Yenilenebilir enerji kaynakları özendirilmelidir"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin açıklamada bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin açıklamada bulundu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya'nın ifadelerine yer verilen açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan elektrik ve doğalgaz zammı ile sanayicisinden çiftçisine, çalışanından emeklisine, bir bütün olarak yaşamın ana damarına bıçak saplanmıştır. Son zamlar ile birlikte 8 ayda enerjiye yapılan zam oranı yüzde 100'ü geçmiş olduğu belirtildi.

Açıklamada, "1 Eylül 2022 tarihi itibariyle uygulanacak zamlar ile konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20,4, sanayide yüzde 50,8 oranında zam yapılırken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 artış yapılmış oldu. Diğer yandan elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayi aboneleri için de yüzde 50 zam gelirken, ticarethane abonelerinin tarifesinde yüzde 30'luk artış yapılmıştır" denildi.

EPDK'nın bu son zam kararı ile yediden yetmişe her bir bireyi, her bir işletmeyi derinden etkilemiş, tarımdan sanayiye bütün sektörlerde üretim yapılamaz hale geldiğini bildirilen açıklamada, "Artan enerji maliyetleri imalatta önemli bir girdi haline gelmiş, işletmelerin kira maliyetlerini aşmıştır. Başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere, imalat ve tedarik zincirindeki işletmeler çok yüksek miktarlardaki elektrik faturalarını ödeyemez hale gelmişlerdir. Aynı durum doğalgaz ile enerji ihtiyacını karşılayan sanayi tesisleri için de geçerlidir. Her geçen gün artan fiyatlar üretim maliyetlerinin daha çok arttırırken, işletmeler artan enerji maliyetlerini karşılayamaz, çiftçi tarlasını süremez, vatandaş evinin elektrik faturasını ödeyemez duruma gelmiştir" ifade edildi.

Başkan Kaya'nın açıklaması şu sözlerle tamamlandı:

"Bir kez daha anlaşılıyor ki enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmadığımız sürece bu türden zamlar ile sıkça karşılaşacağız, yenilenebilir enerjiye her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyacağız. Özellikle güneş enerjisi yönüyle dünyanın neredeyse en avantajlı coğrafyasında yer alan Güneydoğu Anadolu bölgesindeki GES yatırımları teşvik edilmeli, özel sektör bu anlamda finansal olarak desteklenmelidir. Ekonomik olarak kalkınmamızı sürdürmek, üretim potansiyelimizi daha iyi kullanmak için enerji fiyatlarındaki artışa son verilmeli, çiftçi ve sanayicilerimize ucuz enerji desteği sağlanmalıdır." - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTSO Başkanı Kaya: 'Yenilenebilir enerji kaynakları özendirilmelidir' - Son Dakika

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