Diyarbakır TSO'dan Malatya Ticaret Borsasına ziyaret

Bir dizi ziyaretler sebebiyle Malatya'ya gelen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve yönetimi, Malatya Ticaret Borsasını ziyaret etti. MTB'deki ziyarette, Malatya ve Diyarbakır'ın cazibe merkezi haline getirilmesi konusunda görüşler dile getirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve yönetimi bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Malatya'ya geldi. Malatya Ticaret Borsasını ziyaret eden Kaya, ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, " Diyarbakır ve Malatya'da cazibe merkezi olabilecek potansiyel var. Yapılacağımız cazibe merkezleriyle hem illerimizi hem de bölgelerimizi en iyi şekilde dünya ölçeğinde kalkındıracak hamleleri yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

" Cazibe merkezleriyle hem illerimizi hem de bölgelerimizi en iyi şekilde kalkındırmalıyız"

Bölgesel anlamda cazibe merkezlerinin olması gerektiğini vurgulayan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, " Cazibe merkezi kavramına Türkiye'de şuan girilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. Yani her ili bir ticaret merkezi, sanayi merkezi, tarım merkezi yapma şansı yok. Böyle bir merkezlerin de dünya ile rekabet etme şansı yok. Bölgesel anlamda bazı cazibe merkezleri yapmak zorundayız. Yapacağımız cazibe merkezleriyle hem illerimizi hem de bölgelerimizi en iyi şekilde dünya ölçeğinde kalkındıracak hamleleri ancak böyle yapabiliriz. Biz de Diyarbakır ve Malatya'nın bu anlamda iki önemli birlikte cazibe merkezi olabilecek potansiyelin olduğunun farkındayız. Bugün Türk Odalar Borsalar Birliğinde, Doğu ve Güneydoğu odalarının tamamını Diyarbakır ve Malatya temsil ediyor. Dönüp baktığımız zaman merkezde böyle bir oluşumun olması gerektiği görülmüş. Malatya ve Diyarbakır olarak bölgeyi bir çekim merkezine dönüştürme çalışmaları yapabiliriz" dedi.

"Sıkıntılı günlerden hep beraber birbirimize desteklerle çıkacağız"

Diyarbakır ve Malatya'nın bölgelerinin yükselen değeri olduğunun altını çizen MTB Başkanı Ramazan Özcan, " Diyarbakır bölgemizin en kıymetli en önemli illerinden bir tanesi. Malatya'da bu bölgenin yükselen değeri olarak tabir edilen hem sanayileşme açısından hem de tarım açısından çok önemli potansiyel taşıyan önemli illerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu iki önemli ilin potansiyellerini ve güç işbirliklerini sahada da etkin hale dönüştürüp bunu da kamuoyu ile paylaşmak hem bölge ekonomisi açısından hem de bu iki önemli ilin ekonomisi ve geleceği açısından çok önemsiyoruz. Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu özellikle ekonomideki manipülasyona dayalı, kısmen küresel gıda krizi ile birlikte Covid -19'un etkisiyle de ciddi anlamda bütün dünyayı kasıp kavuran bu ekonomik kriz ve dalgalanmalardan bir birimize destek vererek kurtulabiliriz. Türkiye ekonomisini de bulunduğumuz illerin ekonomilerini de esnaflarımıza, sanayicilerimize sahip çıkarak hep birlikte bu güç birlikleriyle birbirimize vereceğimiz bu destekle de bu sıkıntılı günlerden hep beraber çıkacağız. Malatya 100 bin ton kuru kayısı ihracatıyla 400 milyon dolar ihracat geliri elde etme noktasına gelmiştir. Kuru kayısıda hedefimiz ise 500 milyon ihracat geliri sağlamak" diye konuştu. - MALATYA