DKİB, Birleşik Arap Emirlikleri\'ne ticari heyet programı düzenledi

Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik gıda ihracatçılarının katılımıyla ticari heyet programı düzenledi.

DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Orta Doğu'nun ticaret ve lojistik merkezi konumunda yer aldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda bölgede faaliyet gösteren gıda ihracatçısı firma temsilcilerinden oluşan heyetin 19-22 Şubat tarihleri arasında Dubai'ye ticari heyet ziyaretinde bulunduğunu aktaran Gürdoğan, "Bölgemizde faaliyet gösteren 19 firmadan 29 temsilcinin katılım sağladığı heyet programının ilk gününde, Dubai Ticaret ve Sanayi Odasınca organize edilen etkinliğe katılım sağlayan heyet, ardından dünyanın en prestijli gıda fuarlarından olan Gulfood fuarını ziyaret ederek gıda sektöründeki son trendler ve gelişmeleri yerinde gözlemledi." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, heyetin daha sonra Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu'nu da ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Heyet burada hem Dubai pazarına ilişkin bilgi aldı hem de Dubai'ye ihracatta yaşadıkları sıkıntıları Başkonsolosumuz ve ticaret müşavirlerimize aktarma fırsatı yakaladı. Heyetin ikinci günü ise ikili iş görüşmelerine ayrılarak firmalarımızın Dubai'de faaliyet gösteren ithalatçılarla bir araya gelmesi sağlandı. İkili iş görüşmelerine 55 firmadan 95 temsilci katılım sağlarken, iki ülke firmaları arasında 100'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi. Heyetin üçüncü gününde, ikili iş görüşmelerinde temas kurulan alıcılarla ilişkilerini geliştirmeye çalışan firmalar, tekrar Gulfood fuarını ziyaret etti ve bireysel görüşmeler yaptı."