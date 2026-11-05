Dmitriyev, ABD'ye giden iki tankerin rota değiştirdiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Dmitriyev, ABD'ye giden iki tankerin rota değiştirdiği iddiasını yalanladı

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Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD'ye Rus dizeli taşıyan iki tankerin rota değiştirdiği iddialarını yalanladı. Dmitriyev, tankerlerin ABD'ye doğru ilerlemeye devam ettiğini belirterek Financial Times'ı yalan haber yayımlamakla eleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD'ye Rus dizeli taşıyan iki tankerin rota değiştirdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, gemilerin söz konusu ülkeye doğru ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye Rus dizeli taşıyan iki tankerin güzergahlarını değiştirdiği yönündeki habere tepki gösterdi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Dmitriyev, "Bu haber yalan. ABD'ye gidecek tankerler rotalarında ilerlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, Financial Times'ı da eleştirerek, "FT neden bu kadar çok yalan haber yayımlıyor?" diye sordu???????.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'ye dizel yakıt taşıyan tankerlerin ihracat için Rus limanlarından yola çıktığını söylemişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriFinancial TimesVladimir PutinEkonomiDünyaSon Dakika

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