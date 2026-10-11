Dmitriyev, The Boring Company'ye Putin-Trump Tüneli için çağrı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın şirketi The Boring Company'ye Rusya ile ABD arasında tünel inşa etme çağrısında bulundu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Musk'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için "Zelenskiy çok ileri gitti." ifadesini kullandığı paylaşımına yanıt verdi.

Dmitriyev, paylaşımında, "Elon Musk, The Boring Company'nin Rusya ile ABD'yi, Avrasya ile Amerika'yı birbirine bağlayacak Putin-Trump Tüneli üzerinde çalışmaya başlamasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Bering Boğazı'nın altından geçmesi öngörülen tünelin taslak güzergahını da paylaşan Dmitriyev, projenin iki ülkeyi birbirine bağlayacağını belirtti.

Ekim 2025'te de benzer bir öneride bulunan Dmitriyev, Alaska ile Rusya arasında The Boring Company'nin teknolojileri kullanılarak inşa edilebilecek tünelin yaklaşık 8 milyar dolara mal olabileceğini ve 8 yıldan kısa sürede tamamlanabileceğini ifade etmişti.