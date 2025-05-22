DMM ''Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor'' iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Ekonomi

DMM ''Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor'' iddiasını yalanladı

DMM \'\'Türkiye\'nin İsrail ile ticareti devam ediyor\'\' iddiasını yalanladı
22.05.2025 23:59
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine" yönelik haberlere ilişkin, "Türkiye, İsrail'le ilgili ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, " Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" ve "2024 yılında Türkiye'den İsrail'e 2,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

2 MAYIS 2024 TARİHİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Açıklamada, Türkiye'nin İsrail'le ilgili ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulduğunun altı çizildi.

"İSRAİL İÇİN GÜMRÜK SİSTEMİ KAPALIDIR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" ve "2024 yılında Türkiye'den İsrail'e 2,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı" iddiaları doğru değildir. Türkiye, İsrail'le ilgili ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılmamaktadır. 2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veya İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır.

"2024 ÖNCESİNDE İSRAİL'E YAPILAN TOPLAM İHRACAT 1 MİLYAR 522 MİLYON DOLARDIR"

Bahse konu haberlerde paylaşılan 2024'te 2,8 milyar dolarlık ihracat yapıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamakta olup, 2 Mayıs 2024 öncesinde İsrail'e yapılan toplam ihracat 1 milyar 522 milyon dolardır. Bu veriye ayrıca Filistin'e yapılan ihracat da dahil edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz."

DMM 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiasını yalanladı

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