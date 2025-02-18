DMO Sağlık Tedarikçi Günleri Gaziantep'te Toplandı - Son Dakika
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Ekonomi

DMO Sağlık Tedarikçi Günleri Gaziantep'te Toplandı

DMO Sağlık Tedarikçi Günleri Gaziantep\'te Toplandı

Gaziantep'te DMO Sağlık ve Medikal Ürünleri Tedarikçi Günleri toplantısı gerçekleştirildi.

18.02.2025 17:43
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Gaziantep Valiliği, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) iş birliğinde "DMO Sağlık ve Medikal Ürünleri Tedarikçi Günleri" toplantısı düzenlendi.

Sağlık ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Gaziantep firmalarının DMO'ya tedarikçi olmalarına katkıda bulunmak hedefiyle düzenlenen toplantıya, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, DMO Genel Müdürü Şinasi Candan, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Koca, Daire Başkanları Gökçe Kaptan ve Turhan Öz, Gaziantep Bölge Müdürü Özcan Şahin, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplantıdaki açılış konuşmasında, Gaziantep'in neredeyse tüm sektörlerde üretim yapmayı başardığını, özellikle bazı sektörlerde dünyada belirleyici bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da, "Gazi şehrimiz, 160 alanda binlerce çeşit üretimiyle Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarik sağladığı en önemli şehirlerden birisi konumundadır. Kent genelinde 5 bin 200'ün üzerinde imalatçı firma faaliyet gösteriyor. Gıda, tekstil, plastik, ambalaj, mobilya ve özellikle büro mobilyaları, sarf malzemeleri, medikal ve tıbbi gereçler, ayakkabı ve deri ürünleri gibi alanlar başta olmak üzere her sektörde üretim yapıyoruz. Ancak, Devlet Malzeme Ofisi'ne tedarik yapan firmalarımız olduğu gibi, bu alana uzak kalmış çok sayıda firmamız da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Firma ve sektörleri kamu ile buluşturma noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Başar Küçükparmak, "Bugün toplantımızın konu başlığı olan sağlık ve medikal sektörü de bizim çok önem verdiğimiz, geliştirmek istediğimiz sektörlerimizin başında geliyor. Şehrimizde sağlık ve medikal alanda Odamıza üye üretim yapan 102 firmamız bulunuyor. Bu kapsamda sektörümüzün de gücüne inanarak sağlık ve medikal sektöründe dışa bağımlılığı azaltıcı ve yerli kaynaklarımızla yüksek teknolojiye dayalı üretimler yapmayı hedefliyoruz. Uygun yatırım alanlarını bizlerle paylaşmanız durumunda biz bu yatırımları Gaziantep'te gerçekleştirebiliriz. Yapılacak yatırımlarla cari açığın düşürülmesine de katkı sağlamış oluruz. Gaziantep olarak daha nitelikli ve katma değerli üretimler yapmak istiyoruz. 2019 yılında başlattığımız sanayide dönüşüm hamlesi kapsamında önemli adımlar atıyoruz. Sağlık ve medikal sektörü ile savunma sanayi üretimlerini bu anlamda çok kritik buluyor ve önemsiyoruz. Medikal sektöründe üretimde yerlileşmeyi sağlamak için 2019 yılında Valiliğimizin öncülüğünde paydaş kuruluşlarımızla Gaziantep'te medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerini geliştirmek üzere çalışma başlattık. Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesi ve yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracatıyla Gaziantepli sanayiciler olarak bunu başaracağımıza da yürekten inanıyoruz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, Valimiz başta olmak üzere katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DMO Genel Müdürü Şinasi Candan da, Devlet Malzeme Ofisi olarak çalışmalarını her geçen gün geliştirdiklerini ve özellikle tedarikçilerin sayısının artırılması noktasında girişimlerde bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından sunumunu gerçekleştiren DMO Daire Başkanı Gökçe Kaptan ise dünyada ve Türkiye'de kamu alımları, üst politika, stratejik hedef ve projeler, faaliyet alanları ve uygulamalar, sağlık market, yerli ve milli üretimde DMO'nun rolü, mal ve hizmet grupları, tedarik usulleri gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantı soru-cevap kısmı, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DMO Sağlık Tedarikçi Günleri Gaziantep'te Toplandı - Son Dakika

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