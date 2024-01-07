Doğa Koleji, AB Erasmus+ Programı kapsamında iklim değişikliği eğitimi düzenledi

"Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ KA220 Okul Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları Programı" kapsamında Doğa Koleji ortaklığında yürütülen "Climate Bridge Proje Eğitimi ve İklim Atölyeleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, proje, Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü tarafından "AB Erasmus+ KA220 Okul Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları Programı" kapsamında 2021'den bu yana Proje Koordinatörü Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, İtalya, İspanya ve Litvanya'dan eğitim alanında çalışan kuruluşların oluşturduğu Proje Konsorsiyumu ortaklığında yürütülüyor.

Proje faaliyetleri çerçevesinde, lise seviyesindeki öğrenci ve öğretmenlerde iklim değişikliği konusunda bütüncül bir çevresel yaklaşım oluşturmak amaçlı çalışmalar uygulanıyor.

Çevre konusunda bilinçli Avrupa vatandaşları yetiştirmeyi, sağlık ve çevre sorunları hakkında öğrenci ve öğretmenleri güçlendirerek gelecek hakkında eleştirel düşünme geliştirerek doğa ve çevre ile ilgili sosyal sonuçlar ortaya çıkarmayı hedefleyen projenin atölye etkinlikleri yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

"Climate Bridge Projesi İklim Değişikliği ve Farkındalığı" etkinliği düzenlenecek

Atölyelerde, projenin tanıtımının yanı sıra iklim değişikliği, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji konularında eğitimler ve proje geliştirme çalışmaları yürütüldü.

Öğrenciler atölye çalışmalarında iklim değişikliği, yenilebilir ve temiz enerji, limit aşım günü, dikey tarım ve sismoenerji üzerine tasarladıkları projeleri, Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı, Lise bölüm başkanları ve Proje Koordinatörlüğüne sundu.

Projede başarılı olan öğrenciler proje kapsamında 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Litvanya'da gerçekleşecek Eko-Liderlik öğrenci kampına katılarak projelerini sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Projeler Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan, "Proje ile öğretmen ve öğrencilerin genç bireylerde bütüncül bir çevre yaklaşımı oluşturmak, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesi konusunda öğrencilerin çevreye duyarlı dünya vatandaşlarının gelişimini teşvik etmek için eğitim programları tasarlamak, fiziksel imkanları artırmak ve organizasyon kültürünü geliştirmek hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcı öğrencilerden oluşan takımlar, TÜBİTAK ve TEKNOFEST kapsamında yarışmak üzere "Kutup" ve "İklim Değişikliği" konularında danışman öğretmenleri ile proje çalışmaları yürütmeye başladı.

Proje kapsamında Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü tarafından şubat ayında "Climate Bridge Projesi İklim Değişikliği ve Farkındalığı" etkinliği düzenlenecek ve 24 ay süren proje sürecinde elde edilen sonuçlarla proje çıktıları, öğretmen ve öğrencilerle paylaşılacak.