Doğa Koleji Öğrenci ve Velileri Pervin Kaplan ile Seminerde Buluştu

Ekonomi

Doğa Koleji öğrenci ve velileri, LGS ve YKS seminerlerinde gazeteci ve eğitim yazarı Pervin Kaplan ile bir araya geldi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, güçlü YKS ve LGS hazırlık programları ile öğrencilerini geleceğe hazırlayan Doğa Koleji düzenlediği seminerlerle öğrenci ve velilerini gazeteci ve eğitim yazarı Pervin Kaplan ile buluşturdu.

Doğa Koleji'nin YKS'ye hazırlanan öğrencileri 22 Şubat'ta Pervin Kaplan tarafından verilen "YKS Sistemi ve Başarı: Bölüm ve Üniversite Seçimi ve İpuçları" adlı seminere katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüz yüze gerçekleşecek seminer, tüm Doğa Koleji kampüslerinden çevrim içi izlendi.

Kaplan, 28 Şubat'ta da tüm LGS öğrencileri ile Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü'nde "Adım Adım LGS: Hedef, Başarı ve Doğru Tercih" adlı seminerde buluşurken aynı tarihte Doğa Koleji Ataşehir 1 Kampüsü'nde "LGS'de Öğrenci Motivasyonu ve Doğru Tercih" konulu seminerde tüm veliler ile bir araya geldi.

Pervin Kaplan, öğrencilerden ve velilerden gelen soruları yanıtlayarak sınav kaygılarını azaltmaları gerektiğinin altını çizdi.