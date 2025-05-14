Doğa Koleji Yaratıcı Yazarlık Festivali Antalya'da

Doğa Koleji'nin organize ettiği Yaratıcı Yazarlık Festivali'nin 7'ncisi, yazar, yayınevi yöneticileri, Doğa Kolejinin Türkiye'deki farklı kampüslerinden gelen öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu organizasyonla, öğrencilerin Türkçeyi doğru, etkili, ve güzel kullanması, yaratıcı, sorgulayıcı, eleştirel düşünme becerilerini kazanırken ekip çalışması bilincini edinmesi amaçlanıyor.

7. Yaratıcı Yazarlık Festivali'ne katılan öğrenciler, yapay zeka uygulamalarının etik kurallar çerçevesinde ve yaratıcılığı besleyecek şekilde kullanımına yönelik gerçekleştirilen söyleşi ve atölye çalışmalarında, geleceğin becerilerini edindi.

Anooshirvan Miandji'nin "Düşünen Makine Çağında Düşünen İnsan", Özgür Özbostanlar'ın ise "Yapay Zeka ve Yaratıcı Yazma" başlıklı söyleşilerine yer verilen festivalde, medya okuryazarlığı ve amfi derslerinin yanı sıra kitap fuarı ve yazarlarla imza etkinliği düzenlendi.

Yaratıcı yazma atölyelerine katılan yazarlar Almıla Aydın, Nilay Yılmaz, Eda Albayrak, Göktuğ Canbaba, Koray Avcı Çakman, Ömür Kurt, Renan Özdemir ve Uğur Önver, çocuklarla buluştu. Öğrenciler, eğitim programının sonunda yazarların elinden katılım sertifikalarını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü ve Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, "Geleceğin Doğası"nda beceri gelişim programlarının, eğitim felsefelerinde odak noktada yer aldığını belirtti.