Doğadan Enerji ve Gübre Üreten Çiftlik

Ekonomi

Adana'da elektrik ve su ihtiyacını doğadan karşılayan çiftlikte, hayvanların gübreleri de meyve bahçesinde kullanılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Akaryakıt istasyonu işletmecisi 72 yaşındaki Ali Acembekiroğlu, 2012'de üretime yönelme düşüncesiyle Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilen destekle ABD'den 480 büyükbaş hayvan getirerek, Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi'nde "Ali Baba Süt ve Süt Ürünleri" firmasını kurdu.

Bakanlığın 2017'de hayata geçirdiği "Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi" projesi kapsamında da 500 düve temin eden Acembekiroğlu, çiftliğinde süreç içinde 2 bin hayvan sayısına ulaştı.

Acembekiroğlu, düve yetiştirip satmasının yanı sıra her geçen yıl süt ürünleri konusunda da kapasitesini arttırdı.

Çiftliğindeki hayvanlardan elde ettiği sütle tereyağı, peynir ve dondurma üretimi yapmaya başlayan Acembekiroğlu, tesisinde enerji verimliliği için projeler gerçekleştirdi.

Acembekiroğlu, çiftliğindeki ahırların çatısına toplam 2400 kilovat gücünde güneş panelleri kurdu.

Çiftliğin ihtiyacının iki katı elektrik elde etmeye başlayan Acembekiroğlu, üretim fazlasını da satıyor.

Acembekiroğlu, hem süt üretimine destek olması hem de yetiştirilen hayvanların gübrelerinin değerlendirilmesi amacıyla da 1000 dönümlük alanda meyve bahçesi oluşturdu.

Elma, kayısı, şeftalinin yanı sıra zeytin ağaçlarının da yer aldığı bahçesini sulamak için Acembekiroğlu, ahırların çatısına da yağmur suyu hasat sistemi kurdurdu.

Çiftlik içinde toplam 240 bin ton kapasiteye sahip iki göletten bahçelerin sulamasını yapan Acembekiroğlu, beslediği hayvanların gübresini de kullanarak kimyasal gübre tüketimini yarı yarıya azalttı.

"Çok büyük miktarda enerji tüketimimiz var"

Ali Acembekiroğlu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl yapılan kontroller sonucu "Hastalıktan Ari İşletme" belgesini aldıklarını belirtti.

Sütü farklı yerlerden toplamadıklarını ve tamamının çiftlikte üretildiğine vurgulayan Acembekiroğlu, soğuk zinciri bozmadan direkt tüketiciye satış yaptıklarını anlattı.

Acembekiroğlu, 2 bin hayvanın bulunduğu çiftliklerinde günde ortalama 23 ton süt elde ettiklerini dile getirdi.

Çiftlikte enerjinin büyük maliyet olduğunun altını çizen Acembekiroğlu, "Çok büyük miktarda enerji tüketimimiz var. Burada 2 bin hayvanın ihtiyacını gidermek, aydınlatmak, elde ettiğimiz sütü soğutmak ve içerde çalışanlarımıza ait evler derken çok büyük miktarda bir enerji tüketiyoruz. Enerji maliyetimiz de çok yüksek." dedi.

Acembekiroğlu, çiftliğin elektrik ihtiyacını kurdukları güneş panellerinden, meyve bahçesinin sulamasını da yağmur suyundan karşıladıklarını anlattı.

Meyve bahçeleri sayesinde hayvan gübrelerini de değerlendirme imkanı bulduklarına dikkati çeken Acembekiroğlu, "Biz hayvan gübresi kullanarak kimyasal gübreleri yüzde 50-60 daha az kullanıyoruz. Buradaki kıraç ve kireçli toprak zenginleşiyor. Biraz daha toprağımızın kalitesi artıyor hem de gübre maliyetimiz düşüyor." diye konuştu.

Acembekiroğlu, elektrik, su ve gübre konusunda yaptıkları çalışmalarla 150 kişinin istihdam ettikleri çiftlikte giderlerini azalttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş panellerinden aldığımız enerjiyle, yağmur suyu hasadından elde edilen suyla, hayvanlarımızın gübresiyle işletmemize gerçekten çok büyük bir katkıda bulunuyoruz. Eğer bu ince detayları hesap etmez, işletme olarak bu imkanlardan yararlanmaz ve bu bilinçle hareket etmezsek işletmemizin ömrü fazla uzun sürmez."