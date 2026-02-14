Doğal Gaz Fiyatı 14 Bin 551 Lira Oldu - Son Dakika
Doğal Gaz Fiyatı 14 Bin 551 Lira Oldu

14.02.2026 14:36
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14,551 TL, işlem hacmi ise 2 milyon 8 bin lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 551 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 8 bin 38 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 597 bin 818 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 551 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 138 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 278 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 823 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 210 milyon 430 bin 653 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 210 milyon 575 bin 986 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

