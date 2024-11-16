Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 42 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 240 bin 950 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 804 bin 98 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 42 lira 1 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 354 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 644 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 439 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 200 milyon 395 bin 42 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 200 milyon 121 bin 526 metreküp olarak kayıtlara geçti.