Doğal Gaz Fiyatları Artışta

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 880 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 174 bin 695 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 662 bin 253 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 880 lira 24 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 118 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 474 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 286 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 152 milyon 366 bin 423 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 153 milyon 326 bin 639 metreküp olarak kayıtlara geçti.