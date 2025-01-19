Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Dün spot doğal gazın fiyatı 12.662,50 TL, işlem hacmi ise 3.373.812 TL olarak belirlendi.

19.01.2025 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 662 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 373 bin 812 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 667 bin 440 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 662 lira 50 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 298 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 295 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 29 lira 17 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 259 milyon 226 bin 606 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 259 milyon 244 bin 843 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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