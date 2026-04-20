Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 906 bin 830 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 502 bin 272 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 99 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 170 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 953 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 244 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 583 bin 890 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 milyon 610 bin 203 metreküp olarak kayıtlara geçti.