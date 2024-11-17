Doğal Gaz Fiyatları Düştü

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 77 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 392 bin 414 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 240 bin 950 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 77 lira 57 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 530 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 681 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 473 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 176 milyon 684 bin 30 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 199 milyon 96 bin 7 metreküp olarak kayıtlara geçti.