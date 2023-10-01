Sanayide kullanılan doğal gaza zam geldi - Son Dakika

Sanayide kullanılan doğal gaza zam geldi

Sanayide kullanılan doğal gaza zam geldi
Son Güncelleme: 01.10.2023 00:40

Ekim ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşları ve küçük-orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 20 zam geldi

Ekim itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında değişikliğe gidilmezken, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı.

YÜZDE 20 ZAM YAPILDI

BOTAŞ'ın internet sitesinde ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 20 zam yapıldı

"KONUTLAR İÇİN FİYATTA DEĞİŞİKLİK YOK"

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Botaş, Zam, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayide kullanılan doğal gaza zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayide kullanılan doğal gaza zam geldi - Son Dakika
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