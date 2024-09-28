Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 922 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 307 bin 496 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 953 bin 690 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 922 lira 91 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 200 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 519 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 326 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 99 bin 154 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 582 bin 34 metreküp olarak kayıtlara geçti.