İtalyan merkezli Breton, Denizlili Ionic Stone'a ortak oldu - Son Dakika
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İtalyan merkezli Breton, Denizlili Ionic Stone'a ortak oldu

09.09.2022 12:10
İtalyan merkezli Breton, Denizlili Ionic Stone'a ortak oldu

Doğal taş, seramik ve metallerin işlenmesi için gelişmiş makineler üreten ve quartz üretim tesisleri kuran İtalya merkezli Breton, Denizli merkezli mermer işleme tesisine sahip Ionic Stone bünyesinde kurulan Ion Makina'ya ortak oldu.

Doğal taş, seramik ve metallerin işlenmesi için gelişmiş makineler üreten ve quartz üretim tesisleri kuran İtalya merkezli Breton, Denizli merkezli mermer işleme tesisine sahip Ionic Stone bünyesinde kurulan Ion Makina'ya ortak oldu.

Breton'dan yapılan açıklamaya göre, mermer ve granit sağlamlaştırma (epoksi) fırın sistemlerinin üretiminde yenilikçi yapısıyla fark yaratan Türk şirketi Ion Makina ile Breton'un yaptığı ortaklık kapsamında yeni bir şirket kuruldu.

Yeni şirketin ismi IonBreton olarak belirlenirken, şirket tarafından üretilecek tüm makine ve ekipmanları, Breton'un satış ağı aracılığıyla dünyanın her bölgesine ihraç edilecek.

" Türkiye'de üretim yapmak stratejik bir karardı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Breton Üst Yöneticisi (CEO) Dario Toncelli, iki firmanın sahip olduğu bilgi, uzmanlık ve tecrübelerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan sinerjinin, sektörün çok ötesinde olduğunu ve bu sinerji sayesinde hem maliyet-etkin hem de tam otomasyonlu sistemlerin üretilebileceğini belirtti.

Toncelli, "Türkiye'de üretim yapmak stratejik bir karardı ve bu kararı şirket misyonlarımızın benzer olması sayesinde rahatlıkla alabildik. Ayrıca Türkiye'deki profesyonel iş gücü sayesinde maliyetlerimizi düşürebiliyoruz. Buna ilaveten Türkiye, taş işlemede yerleşik bir kültüre sahip ve coğrafi olarak Avrupa ve Asya pazarlarına rahatlıkla hizmet edecek bir konum." ifadelerini kullandı.

Şirketin merkezi Denizli'de

2 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 4 bin metrekarelik bir üretim tesisinde operasyonlarını yönetecek olan IonBreton, katlı fırın sistemleri ve otomatik yükleme/boşaltma robotlarının yanı sıra doğal taş işleme ile ilgili AR-GE süreçlerine de devam edecek.

Yapılan ortaklık sonrasında kurulan şirketin üretimlerinde tasarımlar Türkiye'de yapılacak. Sunulacak yenilikçi çözümler dünyaya IonBreton markası adı altında sunulacak.

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Kaynak: AA

Denizli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalyan merkezli Breton, Denizlili Ionic Stone'a ortak oldu - Son Dakika

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