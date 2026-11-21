Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun- Ankara Hızlı Tren Hattı Projesi'nde Havza ilçesine kadar olan kısımların ihalelerinin daha önce gerçekleştirildiğini hatırlatarak, projenin Havza- Tekkeköy etabının ihalesinin 2027 yılında yapılacağını açıkladı. Hem yük hem de yolcu taşımacılığına hizmet verecek hattın Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birbirine bağlayacağını belirten Doğan, "Bu sadece Samsun'un değil, Türkiye'nin kuzey-güney koridoru projesi" dedi.

Samsun'un yalnızca yolcu taşımacılığı açısından değil, yük taşımacılığı ve sanayi yatırımları bakımından da hızlı trene ihtiyaç duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Samsun'u Mersin Limanı'na da bağlayacak önemli bir ulaşım koridoru olacağını vurguladı.

"Samsun'u Mersin Limanı'na bağlayacak"

Havza'ya kadar olan bölümün ihalesinin yıl içinde gerçekleştirildiğini ve sözleşmesinin geçen hafta imzalandığını kaydeden Başkan Doğan, "Havza-Tekkeköy arasının proje çalışması devam ediyor. Hızlı treni sadece bir yolcu taşımacılığı faaliyeti olarak görmüyoruz. Hızlı tren, aynı zamanda Samsun'u Mersin Limanı'na bağlayacak yük taşımacılığı açısından bizim için en önemli ulaşım araçlarından biri. Hızlı trenimiz Kavak OSB ile Havza OSB'den geçecek. Havza OSB'nin içerisindeki yük indirme-bindirme yerlerinin imalatları hızlı bir şekilde devam ediyor, bitme aşamasına geldi" diye konuştu.

"Samsun üretirse büyür"

Samsun'daki sanayi yatırımlarının büyümesi için ulaşım ve lojistik altyapısının önemine dikkat çeken Doğan, Havza'da yaklaşık 30 milyon metrekarelik organize sanayi bölgesi bulunduğunu, savunma sanayisi firmalarının bölgede önemli yatırımlar yaptığını söyledi. Kavak'ta da iki önemli savunma sanayisi firması için yer tahsisi gündemlerinin bulunduğunu belirten Doğan, "Samsun'u daha fazla büyütmek istiyoruz. Samsun neyle büyür? Samsun üretirse büyür. Samsun'un üretebilmesi için sanayiye, sanayi alanlarına ve sanayi bölgelerine ihtiyaç var. Ürettiğiniz yükü indiremediğiniz, imalatınızı pazara gönderemediğiniz zaman yaptığınız üretimin tercih edilmesini sağlayamazsınız" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin kuzey-güney koridoru projesi"

Hızlı tren hattının Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birbirine bağlayarak Türkiye'nin kuzey-güney ulaşım koridoruna katkı sağlayacağını kaydeden Doğan, "Bu sadece Samsun'un projesi değil, Türkiye'nin projesidir. Kuzey-güney koridorunun açılması projesidir. Ulaştırma Bakanımız da Sayın Cumhurbaşkanımız da meseleye bu nazarla bakıyor. İnşallah bu limanları bağladığımızda Samsun'un ticaretinin bugünün üç katına ulaşmasını, 5 milyar dolar ihracat yapan bir şehir olmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Havza-Tekkeköy arası 2027'de"

Hızlı tren Havza-Tekkeköy etabının proje çalışmalarının devam ettiğini aktaran Doğan, "2027 yılı yatırım programına alınmasıyla alakalı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş'un çok önemli gayretleri var. Programa alınarak 2027'de çalışmaya başlanması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Projenin Samsun'un ekonomik gelişiminin yanı sıra genç nüfusun kentte kalmasına da katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Doğan, sanayi yatırımlarının nitelikli istihdamı artıracağını söyledi. Samsun'un Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarıyla önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan Doğan, sanayi ve tarımın birlikte gelişmesinin şehir ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın 120 kilometrelik Delice-Çorum etabında çalışmalar yüzde 40'ı aştı. Projede 3 bin 14 personel ve 850 makine görev yaparken, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza etaplarının da ihaleleri tamamlandı. Saatte 200 kilometre hıza uygun inşa edilen hattın tamamlanmasıyla Ankara-Çorum arası 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arası ise 2,5 saate düşecek. Projenin yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıması hedefleniyor.