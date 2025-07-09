Doğu Akdeniz İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Akdeniz İhracatı Artış Gösterdi

09.07.2025 11:26
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2025'in ilk 6 ayında Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye'den 4,8 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye'den ocak-haziran döneminde 4 milyar 820 milyon 190 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2024'ün ilk 6 ayında 4 milyar 665 milyon 158 bin dolarlık ihracat kaydedilen Doğu Akdeniz'deki iller, bu yılın aynı dönemindeki dış satımda yüzde 3,32'lik artış yakaladı.

Ocak-Haziran 2025 döneminde Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye'den çeşitli ülkelere 4 milyar 820 milyon 190 bin dolarlık ürün pazarlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'dan, 2025'in ilk 6 ayında 1 milyar 750 milyon 261 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Hatay, geçen yılın aynı aylarına oranla yüzde 6,1 artırdığı ihracatıyla bölgedeki liderliğini devam ettirdi.

Kentten ocak-haziran döneminde yapılan ihracatta 1 milyar 53 milyon 315 bin dolarla ilk sırada yer alan çelik sektörünü, 252 milyon 791 bin dolarla yaş meyve sebze grubu, 60 milyon 28 bin dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Mersin'den meyve ve sebze ihracatı geriledi

Mersin'deki firmalar tarafından da ocak-haziranda yüzde 0,7 artışla 1 milyar 535 milyon 863 bin dolarlık ihracat kaydedildi. Kentten ilk 6 ayda yapılan dış satımda, 445 milyon 779 bin dolarlık ürün satışı gerçekleştirilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri grubu ilk sırada yer aldı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyelerinin, nisanda meydana gelen zirai donun sonuçlarının araştırılması kapsamında saha ziyareti gerçekleştirdiği kentte, yılın ilk 6 ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 11,9 düşüşle 379 milyon 430 bin dolar oldu.

Mersin'deki ihracatta üçüncü sırada yer alan kimyevi maddeler ve mamulleri ürün grubunun dış satımı ise yüzde 27,3 artışla 106 milyon 586 bin dolara ulaştı.

Adana'da kimyevi maddeler grubunun ihracatı yüzde 21,9 arttı

Adana'dan 6 ayda yüzde 1,6 artışla 1 milyar 461 milyon 639 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Kimyevi maddeler ve mamullerinin dış satımda yüzde 21,9 artış gösterip 291 milyon 264 bin dolarla ilk sırada yer aldığı kentte, 244 milyon 953 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri grubu ikinci, 179 milyon 173 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri üçüncü sırada yer aldı.

Osmaniye ihracatını yüzde 44 artırdı

Osmaniye, 6 aylık süreçte bölgedeki dış satımda en fazla artışın yakalandığı kent oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 44 artıran Osmaniye'den, 72 milyon 426 bin dolarlık ürün yurt dışına gönderildi.

Osmaniye'de 27 milyon 828 bin dolarla dış satımda ilk sırada yer alan çelik sektörünü, 25 milyon 88 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 7 milyon 398 bin dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika

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