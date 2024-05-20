Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Konut Satışları 2024 Yılında Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Konut Satışları 2024 Yılında Düştü

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Konut Satışları 2024 Yılında Düştü

TÜİK'in yayınladığı verilere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2024 yılının ilk 4 ayında konut satışları 2023 yılının aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de konut satışlarında farklı oranlarda azalma yaşandı.

20.05.2024 09:16
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının konut satışı istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2023 yılının ilk 4 ayında 6 bin 966 olan konut satışları 2024 yılının ilk 4 ayında bin 159 adet gerileyerek 5 bin 857'ye düştü.

Aynı verilere göre Rize'de 2023'ün ilk 4 ayında 938 olan konut satışları 2024'ün ilk 4 ayında 932 olarak gerçekleşti. Trabzon'da ise 2023 yılının aynı döneminde 3 bin 31 olan konut satışı 2024 yılının ilk 4 ayında 2 bin 429'ye gerilerken, en büyük düşüş bu ilde yaşandı.

Giresun'da 2023 yılının ilk 4 ayında toplam konut satışı 2 bin 58 iken 2024 yılının ilk 4 ayında bu sayı bin 659'a geriledi. Gümüşhane'de 2023 yılının ilk 4 ayında 330 olan konut satışı 2024 yılının ilk 4 ayında Gümüşhane'de bir düşerek istikrarını korudu. Artvin'de 2023 yılının ilk 4 ayında 609 olan konut satışları 2024'ün ilk 4 ayında ise 508 oldu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Konut Satışları 2024 Yılında Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Konut Satışları 2024 Yılında Düştü - Son Dakika
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