Doğu Karadeniz Bölgesinde Samsun-Sarp Demiryolu İçin Platform Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz Bölgesinde Samsun-Sarp Demiryolu İçin Platform Kuruldu

Doğu Karadeniz Bölgesinde Samsun-Sarp Demiryolu İçin Platform Kuruldu

Trabzon'da yapılan Samsun-Sarp Demiryolu İstişare Toplantısında, Doğu Karadeniz Bölgesindeki oda ve borsa başkanları, Doğu Karadeniz Demiryolu Platformunun kurulduğunu ilan etti ve projenin yatırım programına alınmasının takipçisi olacaklarını vurguladı.

06.05.2024 16:11
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Samsun-Sarp Demiryolu için Trabzon'da toplanan Doğu Karadeniz Bölgesindeki oda ve borsa başkanları, Doğu Karadeniz Demiryolu Platformunun kurulduğunu ilan etti, projenin yatırım programına alınmasının takipçisi olacaklarını vurguladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) düzenlenen Samsun-Sarp Demiryolu İstişare Toplantısına Trabzon, Rize, Ordu, Giresun; Trabzon'un Of; Rize'nin Ardeşen ve Pazar; Artvin'in Hopa, Arhavi ve Borçka Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsası başkanları, oda ve borsaların yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının ardından "Samsun-Sarp Demiryolu için Tek Ses" başlığıyla bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin Asya'ya açılan kapısı, Doğu ve Batı ticaretinin en önemli aktarma noktalarından biri olan Doğu Karadeniz Bölgesi, demiryolu bağlantısı olmayan nadir bölgelerimizden biridir. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar birçok kez gündeme gelmesine rağmen bölgemiz demiryolu bağlantısına henüz kavuşamamıştır. Son dönemde özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun Samsun - Sarp Demiryolu proje çalışmalarına 2024 yılında başlanacağı yönündeki açıklamaları, bölge halkını ve iş dünyasını heyecanlandırmıştır. Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları olarak, Samsun - Sarp Demiryolu İstişare toplantısında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde ilk kez bir araya geldik. Bölgedeki tüm oda ve borsalar, Sayın Bakanımızın açıklamalarının ardından büyük bir heyecanla Samsun - Sarp Demiryolunun ivedilikle yatırım programına alınmasını beklemektedir. Bu demiryolunun yapılmasıyla bölgemiz ve ülkemiz büyük menfaat sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde diğer bölge illerimizde de toplanarak Samsun - Sarp Demiryolunun yatırım programına alınmasının takipçisi olacağımızı vurgulamak istiyoruz. Oda ve borsalarımızın katılımıyla Doğu Karadeniz Demiryolu Platformunun kurulduğunu da bu vesileyle kamuoyuyla paylaşıyoruz. Platform bünyesinde bir çalışma grubu kurulacak ve yapılacak çalışmalar başta bölgedeki STK'larımız, siyasi partiler, yerel yönetimler, milletvekillerimiz, bakanlarımız, TOBB Başkanımız ve nihayetinde sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşılacaktır."

Samsun-Sarp Demiryolu İstişare toplantısı, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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