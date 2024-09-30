Doğu Karadeniz'de 4. Sürgün Çay Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'de 4. Sürgün Çay Geliyor

Doğu Karadeniz\'de 4. Sürgün Çay Geliyor

Şiddetli yağışlar sonrası sıcak havalar, çayda 4. sürgünün gelmesini sağladı. Üreticiler talepte bulunuyor.

30.09.2024 09:57
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Doğu Karadeniz'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bölgede etkili olan sıcak havalar 3 sürgün olarak toplanan çayda 4. sürgünün de gelmesini sağladı.

Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu'da yaklaşık 800 bin dekar alanda yaklaşık 200 bin üretici tarafından üretimi gerçekleştirilen çayda 3. sürgünü tamamlanmak üzere. 2024 yılı yaş çay sezonunun birinci sürgünü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4 Mayıs 2024'te açıldı. 2. Sürgün yaş çay kampanyası ise yine ÇAYKUR tarafından 26 Haziran 2024 tarihinde başlarken 3. sürgün ise 15 Ağustos 2024 tarihinde başladı. 3. sürgünün bitiş tarihi henüz netleşmezken, bazı bölgelerde çay yeniden yeşermeye başladı.

Normal şartlarda 3 sürgün olarak toplanan çay Doğu Karadeniz Bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve hemen akabinde gelen sıcak havalar nedeniyle yeniden yeşermeye başladı. Çayını özel sektöre yok pahasına satmak istemeyen çay üreticileri ise ÇAYKUR'a "4. Sürgün için fabrikaları açık tutun" diyerek seslendi.

Yağışların ardından gelen sıcak hava ve güneşin çay bitkisinin sanki ilk sürgünmüş gibi verimli gelmesine sebep olduğunu ifade eden Fetiye Yıldırım "4. sürgün çay gelmiş. Bu gidişle 5. sürgün bile gelir. Havalar güzel gittiği için çay yeniden geldi. Havalar böyle güzel giderse daha da güzel gelir. Çok güzel, Maşallah ilk sürgün çayı gibi geldi" ifadelerini kullandı.

Bir başka çay üreticisi Firdevs Ferah ise ÇAYKUR'un fabrikaları açık tutmasını istediklerini ifade ederek "Allah'ıma çok şükür olsun. Bu havalar nedeniyle 4. srgün çay da geldi. Bu gidişle 5'te gelecek. ÇAYKUR fabrikalarımızı açsın, kapatmasın. Özel sektörün verdiği fiyat ile geçinemiyoruz. Çaylıklarımız yem yeşil oldu" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'de 4. Sürgün Çay Geliyor - Son Dakika

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