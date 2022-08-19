Fabrikasının bahçesine serdiği fındığı kurutamayınca fındık kurutma makinası yapmaya karar verdi - Son Dakika
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Fabrikasının bahçesine serdiği fındığı kurutamayınca fındık kurutma makinası yapmaya karar verdi

19.08.2022 10:46

Doğu Karadeniz'de fındık hasadının sürdüğü bugünlerde fındık toplamak kadar kurutmak da nemli ve yağışlı havalar nedeniyle üreticiler için çile haline geliyor.

Doğu Karadeniz'de fındık hasadının sürdüğü bugünlerde fındık toplamak kadar kurutmak da nemli ve yağışlı havalar nedeniyle üreticiler için çile haline geliyor. Bir çok üretici fındığını kurutmak için güneşli havalarda Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarına fındığını sererek kurutmayı tercih ederken, kimileri de fındık kurutma sorununu kendi yöntemleri ile çözüyor. Havaların yağışlı geçtiği Karadeniz'de fabrikasının bahçesine serdiği fındığı kurutamayan bir klima şirketi yetkilisi ise çareyi kendi fındık kurutma makinelerini yapmakta buldu.

Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Olgun Klima Fabrikası'nın İşletme Müdürü Zeliha Olgun, kendi fındıklarını kurutmak için çözüm ararken herkesin derdine çare olacak bir fındık kurutma makinesi yaptıklarını söyledi. Zeliha Olgun, "İklim değişiklikleri nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç yıldır Ağustos ve Eylül ayları mevsim normallerinin dışında daha yağmurlu. Karadeniz'in bir fındığı ve bir de çayı var. Trabzon, Giresun, Ordu'nun yanı sıra Sakarya ve Düzce taraflarında gerçekten fındık insanların geçim kaynağı haline geldi. Bizimde çok az fındığımız var. Geçtiğimiz yıl fındığı bizim fabrikanın bahçesine serdiler. Sürekle koştur koştur yağmurda üzerini kapatıyoruz. Güneş açıyor, üzerine açıyoruz, derken biz zaten yıllardır ısıtma, soğutma ve havalandırma otomasyon sektöründeyiz. İklimlendirme sektöründeyiz. Biz niye yapmayalım dedik. Şeker, yağ ve un var. Helvayı niye yapmayalım. Nihayetinde fan var. Motor var. Isıtıcı var. Sacımız da var. Profilimiz var. Biz de kenrdi fındık kurutma makinemizi yapalım dedik ve yaptık. Güzel de oldu. Bu ürünün yapımı tamamlayınca görenler kendileri için de yapmamızı isteyince bunu herkes için yapmaya karar verdik" dedi.

"Fındığı kendi doğallığında kurutuyoruz"

Fındık Kurutma Makinası yaparken Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenlerden de destek aldıklarını belirten Olgun, "Fındığın kurutması kaç derece olmalı ve doğallığının bozulmaması için akademisyenlerden destek aldık. Tamamıyla doğal ortamında kurusun istiyorsunuz. Makinanın derecesini istesek 50 dereceye de çıkarabiliriz ama fındığın kalitesini düşürmeden, yakmadan 36-37 derecede doğallığını bozmadan kurutuyoruz. Fındık kurutulması yanında bu cihazlarda ceviz, fıstık ve hurma da kurutabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Fındıkta harman sorununu bitiriyoruz"

Fındık kurutma makinalarıyla ciddi bir harman sorununu ortadan kalktığını belirten Zeliha Olgun, "1 Ton fındık 8 ile 12 saat arasında kurutuluyor. Ciddi bir harman sıkıntısı yok. Süre sıkıntısı yok. Fındıkla uğraşma süresini baya kısaltıyor. 1 ton, 2 ton ve 3 ton olarak bu cihazları yapabiliyoruz. Cihazları üretirken sanayi elektriği ile çalışanlarınının yanı sıra katı-atıkla çalışanlarını da ürettik. Ev elektriği cinside var. İsteğe göre hem elektrikli hem de katı-atıklı olarak iki çeşit ürün şeklinde cihazı çalıştırabiliyoruz" diye konuştu.

Çok yoğun talep aldıklarını belirten Olgun, "Önünüzdeki günlerde daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Hava şartları fındık kurutma açısından istenildiği gibi gitmiyor. İnsanlar fındıklarını kurutamadıkça bir çare arıyorlar. Şuana kadar gelen talepleri karşıladık. Bir tonluk makinanın maliyeti 50 bin TL geliyor. 2 ve 3 tonluk makinaların fiyatları ise yüzde 20 oranında artıyor. Bir tonluk fındığı vatandaşlarımız 350-ila 400 TL maliyetle kurutabiliyorlar" şeklinde konuştu. - TRABZON

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Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo vakaları yoğun seyrediyor Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo vakaları yoğun seyrediyor Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fabrikasının bahçesine serdiği fındığı kurutamayınca fındık kurutma makinası yapmaya karar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fabrikasının bahçesine serdiği fındığı kurutamayınca fındık kurutma makinası yapmaya karar verdi - Son Dakika
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