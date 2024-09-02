Doğu Karadeniz'de Palamut Bolluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'de Palamut Bolluğu

Doğu Karadeniz\'de Palamut Bolluğu

Av yasağının kalkmasıyla Doğu Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanmaya başlandı. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle palamut fiyatları düştü ve tezgahlar şenlendi. Vatandaşlar ucuz palamut almanın memnuniyetini dile getirdi.

02.09.2024 12:59
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Av yasağının kalkmasıyla Doğu Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanmaya başlandı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle daha önce tezgahlarda fiyatı 200 TL'yi aşan palamut, ilk gün 100 TL'ye inmişti. Dün gece balıktan dönen motorların bol miktarda palamut avı gerçekleştirmesiyle bugün tezgahlar şenlendi. Önceleri el yakan palamutun tanesi tezgahlarında 50 TL'den satışa sunuldu. Sabahın ilk saatlerinde balıkçı tezgahlarında müşteriler ucuz palamut almaya başlarken, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Rize Pazar'da balıkçı esnafı Murat Kurt, dün 100 TL'den sattıkları palamudun bugün yarı fiyata düştüğünü söyleyerek, "Dün gece balıkçı tekneleri bol miktarda palamut yakaladı. Bu da fiyatlara indirim olarak yansıdı. Bu sene iyi bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorduk. İlk günlerden bu bolluk yaşanmaya başladı. İnşallah sezon boyu devam eder" dedi.

Tanesi 50 TL'den palamut alan vatandaşlar da, fiyattan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Dönerin kilosu 2 bin TL'ye geliyor. Lokantada 100 gram döner yedim 200 lira verdim. Palamudun tanesi 50 TL bedava. Vatandaş bu sezon palamuda doyacak inşallah" şeklinde konuştu.

Sezonun ilk günleri olmasına rağmen bazı vatandaşların kasa işi fiyat sorması da dikkatlerden kaçmazken, fiyatın ilerleyen zamanlarda yükselebileceği endişesinde oldukları gözlendi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'de Palamut Bolluğu - Son Dakika

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