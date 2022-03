Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 34 düşüş yaşandı - Son Dakika

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Ocak-Şubat döneminde 237,4 milyon dolar ihracat gerçekleştiği belirtildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2022 yılı ilk 2 ayında toplamda 237 milyon 388 bin 585 dolar tutarında ihracat gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde bölgeden gerçekleşen ihracatın 179 milyon 916 bin 289 doları Trabzon'dan, 33 milyon 399 bin 212 doları Rize'den, 12 milyon 678 bin 27 doları Gümüşhane'den ve 11 milyon 395 bin 57 doları ise Artvin'den gerçekleşti.

Trabzon'dan gerçekleştirilen 179 milyon 916 bin 289 dolar tutarındaki ihracatla Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 il arasında en fazla ihracat gerçekleştiren il olarak ilk sırada yer aldı. 2022'nin ilk 2 ayında Doğu Karadeniz Bölgesi'nden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler 122 milyon 587 bin 888 dolar ile fındık, 39 milyon 828 bin 476 dolar ile madencilik ürünleri, 34 milyon 472 bin 739 dolar ile yaş meyve sebze ürünleri, 5 milyon 816 bin 985 dolar ile otomotiv endüstrisi ve 5 milyon 696 bin 237 dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri olarak sıralandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde 102 farklı ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan oldu. Bu ülkelerden Almanya'ya yapılan ihracatta yüzde 87, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta yüzde 70 ve Gürcistan'a yapılan ihracatta ise yüzde 59 oranında artış yaşandı. Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta ise yüzde 34 oranında düşüş yaşandı.

"Rusya'ya yapılan ihracatın daha da düşeceği endişesini taşıyoruz"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın daha da düşeceği endişesini taşıdıklarını belirterek, "2022 yılını Covid-19 pandemisinin baskılandığı ve buna bağlı olarak da global piyasalara bu durumun olumlu olarak yansıyarak küresel ticaret hacmini artıracağı bir yıl olarak ümit eder iken, Şubat 2022 ayı son haftalarında Rusya ve Ukrayna arasında ortaya çıkan gerilim, ihracatçılar olarak ümitlerimizi törpülemiştir. En büyük temennimiz her şeyin çok çok üstünde olan ve en öncelik verdiğimiz insan hayatının ve refahının ön plana alınarak iki taraf açısından da bu çatışmanın son bulmasıdır. İçinde bulunduğumuz çağda tüm ülke politikacılarının yöneticilerinin güç kavgalarını ön plana almaları yerine en öncelikli hedeflerinin insan refahını en üst düzeye çıkaracak, tüm politikalarının insan refahını en doruk noktalara ulaştıracak politikalara odaklanmaları tüm insanların en büyük temennisidir. Ortaçağ döneminden kalma bir zihniyet olan güç kavgalarının yol açtığı çatışmalar sonucu insanların ölmesi, can kayıpları yaşanması hiçbir ülkeye bir kazanım sağlamayacaktır. Bundan dolayı Rusya ve Ukrayna arasında yaşanmakta olan ve bizleri derinden üzen bu çatışmanın bir an önce son bulması biz küresel ticaretin aktörleri olan ihracatçıların en büyük temennisidir. Bizler ihracatçılar olarak tüm ülkelerde adil bir ticaret ortamında çalışmak istiyoruz. Tüm insanlığın refah içinde yaşamını idame ettireceği ortam için ihtiyaç duyulan tüm tüketim ürünlerini dünyanın tüm pazarlarına sorunsuz bir şekilde ulaştırmak istiyoruz" dedi.

"Rusya ve Ukrayna bölgemizin önde gelen pazarları arasında"

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanmakta olan bu çatışmanın Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatını önemli derecede olumsuz olarak etkileyeceğini dile getiren Kalyoncu, "Çünkü her iki ülke de bölgemizin önde gelen pazarları arasında yer almakta idi. Birçok ihracatçımızın ürün sevk ettiği bu pazarlarda halen taşıtları kalmış olup, gönderilen ürünlerin parasının tahsilinde sorunlar yaşanmaktadır. Maalesef bu durumun önümüzdeki aylarda da devam edeceği endişesini taşımaktayız. Bu vesile ile en büyük temennimiz bu çatışmanın daha fazla can kayıpları yaşanmaması açısından bir an önce son bulmasıdır. Yaşanan bu olumsuz ortamdan büyük mağduriyete düşen ihracatçımız için hükümetimizden talebimiz; Rusya ve Ukrayna'dan tahsilatların yapılamaması nedeniyle çek ve ödemelerini yapamayan, vadesi gelen kredilerin ödemelerini yapamayan ihracatçımıza çok hızlı bir şekilde destek olunması, çek ödemeleri ve kredi geri ödemelerinin en az 1 yıl uzatılmasıdır. Bu durumu fırsata dönüştürmek isteyen bir kısım bankalar, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu gerilimi bahane edip vadesi gelmeyen kredilerin tahsili için firmalara baskı yapmaları hukuksuzluğuna da bir an önce çözüm bulunması adına Hazine ve Maliye Bakanımızdan yardım istirham ediyoruz. Ayrıca zor dönemde fırsatçılık yapmaya çalışan bu kabil bankalarında çok ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON