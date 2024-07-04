Doğu Karadeniz'den 2024'ün ilk yarısında 793 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 2024'ün ilk yarısında 793 milyon dolarlık ihracat

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yapılan ihracat tutarı 2024'ün ocak-haziran döneminde 793 milyon 472 bin 839 dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan sektör ise fındık oldu. Bölgeden yılın ilk 6 ayında 132 ülkeye ihracat yapıldı ve Rusya Federasyonu en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

04.07.2024 12:23
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Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-haziran döneminde yapılan ihracat tutarı 793 milyon 472 bin 839 dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 6 ayında Trabzon'dan 612 milyon 571 bin 550, Rize'den 103 milyon 557 bin 591, Artvin'den 44 milyon 586 bin 795, Gümüşhane'den 32 milyon 756 bin 903 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu dönemde bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 373 milyon 168 bin 519 dolarla fındık olduğuna işaret eden Kalyoncu, fındık sektörünü sırasıyla 111 milyon 856 bin 62 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 97 milyon 975 bin 655 dolarla yaş meyve sebze, 83 milyon 781 bin 625 dolarla maden ve metaller, 18 milyon 788 bin 276 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin izlediğini aktardı.

Kalyoncu, bölgeden yılın ilk 6 ayında 132 ülkeye ihracat yapıldığını ifade ederek, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu kaydetti.

Japonya, Tunus, Güney Kore Cumhuriyeti, Tacikistan, Panama, Moğolistan, Letonya, Komor Adaları ve İzlanda'ya ihracatta önemli artış yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, geçen senenin aynı döneminden farklı olarak Venezuela, Sri Lanka, Mauritius, Filistin, Nijer, Palau, Bahamalar, Bahreyn, Afganistan, Saint Lucia ve Barbados'un aralarında bulunduğu 14 ülkeye ürün satıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Trabzon, İhracat, Artvin, Rize, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 2024'ün ilk yarısında 793 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'den 2024'ün ilk yarısında 793 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
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