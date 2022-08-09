Yalıncak Karpuzunda hasat rötarlı başladı - Son Dakika
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Yalıncak Karpuzunda hasat rötarlı başladı

09.08.2022 01:15
Yalıncak Karpuzunda hasat rötarlı başladı

Doğu Karadeniz'in tek karpuz üretim merkezi olan ve ismini üretildiği Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'nden alan Yalıncak karpuzunda hasat bu yıl rötarlı başladı.

Doğu Karadeniz'in tek karpuz üretim merkezi olan ve ismini üretildiği Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'nden alan Yalıncak karpuzunda hasat bu yıl rötarlı başladı.

Trabzon'da 2010 yılında üretime başlanılan ve ismini bulunduğu mahalleden alan Yalıncak karpuzu, tat ve aroma bakımından diğer bölgelerdeki karpuzlardan farklılık arz ediyor.

Yalıncak Karpuzu üreticilerinden Semih Sarı yaptığı açıklamada Yalıncak Karpuzu'nun artık Trabzon dışında da tanınmaya başladığını söyledi. Sarı "Kendimiz yetiştirip kendimiz satıyoruz. Yalıncak karpuzu sadece Trabzon'da değil diğer illerde de artık tanınır oldu. Alanlar memnun tekrar alanlar tekrar alıyor. Tadını yemeden kimse bilemez. İşlerimiz şükürler olsun iyi diyebiliriz" dedi.

"Temmuz'un ilk haftasında çıkan karpuz bu yıl hava şartları nedeniyle biraz gecikti"

12 yıldır Yalıncak Mahallesinde karpuz üretimi yapan İsmail Köksal Kotan ise bu sene havaların geç ısınması yüzünden Yalıncak Karpuzu'nun her yerde aynı anda hasat yapılamadığını söyledi. Kotan "Temmuz'un ilk haftasında çıkan karpuz bu yıl biraz gecikti. Hava koşullarıyla iyi mücadele edebilen bu işi gördü. Biz de etmeye çalıştık ancak seramız olduğundan enerjimizi seraya harcadığımız için yetiştiremedik. Bu sene havalar pek ısınmadı. Haziran'ın 20'sine kadar havalar ısınmayınca böyle oldu. Önceki yıllarda Temmuz ayının ilk haftasında hasata başlardık. Yaklaşık 13 yıldır bu işi yapıyorum ticari amaçlı Trabzon'da ilk karpuzu üreten benim. Böyle bir sezon görmedim öncelikle hava koşulları bakımından çok kötü geçti. Sürekli soğuk olunca fazla üretim de olmadı" diye konuştu.

Karpuz yetiştirenlerin giderek azaldığını da kaydeden Kotan, "Yalıncak karpuzu yetiştiricilik açısından azalıyor. İnsanlar terleyerek emek vererek düşünmüyor. Yalıncak'ta her evin bahçesinde genellikle karpuz var. Dolayısıyla bunların çoğu hava koşullarının istenilen gibi olmaması nedeniyle bırakmak durumunda kaldı. Biz bu işi yaptıktan sonra Araklı'dan Fatsa'ya kadar bizi arayanlar oldu. Bölge genişledi sadece fındığa dayalı bir tarım olmadığını insanlar anladı. Bu sene hava koşulları çok olumsuz oldu. Haziran sonuna doğru karpuz çıkardı beklerdik ara ara keserdik oldu mu diye aromasını tamamladı mı diye. Tarlamızdaki karpuzların hasadına Eylül başlarız diye tahmin ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

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Yalıncak Karpuzunda hasat rötarlı başladı Yalıncak Karpuzunda hasat rötarlı başladı Minik dostlar şefkatli ellerde tedavi ediliyor Minik dostlar şefkatli ellerde tedavi ediliyor
Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Ortahisar, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalıncak Karpuzunda hasat rötarlı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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