DOKAP'ta Enerji ve Tarım Entegrasyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni dönemde Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde, enerjinin tarım, üretim ve kırsal kalkınmayla entegre edildiği, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir projelere öncelik verileceğini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 2024-2028 dönemini kapsayan yeni DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldıklarını bildirdi.

DOKAP kapsamındaki illerde bugüne kadar hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"Bölgenin doğal kaynak potansiyelini değerlendirerek hem enerji arz güvenliğine katkı sunduk hem de bölgesel kalkınmayı destekledik. Yeni dönemde enerjinin tarım, üretim ve kırsal kalkınmayla entegre edildiği, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir projelere öncelik vereceğiz. Bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak yeni DOKAP Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum."