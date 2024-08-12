"Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün" demişti! Yiğit Bulut'un son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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Ekonomi

"Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün" demişti! Yiğit Bulut'un son halini görenler tanıyamıyor

"Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün" demişti! Yiğit Bulut\'un son halini görenler tanıyamıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, kilolu haliyle dikkat çekti. ynı otelde bulunan iş insanı Ali Ağaoğlu ile ayaküstü sohbet eden Bulut, "Neler yapıyorsun, şimdi nerelerdesin?" sorusuna "Aynen tüm görevlere devam. Ankara'dayım. Türk-Telekom da diğerleri de bende" cevabını verdi.

12.08.2024 12:08
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından olan ve Türkiye ekonomi yönetiminde bulunan Yiğit Bulut, İzmir'de lüks oteldeki tatili sırasında görüntülendi. Bir dönem "Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün" diyerek dikkatleri üzerine çeken Bulut'un bir hayli kilo almış olması dikkatlerden kaçmadı. Bulut'un son halini görenler tanımakta zorlandı.

ALİ AĞAOĞLU İLE AYAKÜSTÜ SOHBET

Fotoğrafları servis eden Patronlar Dünyası'ndan Taygun Atilla, aynı otelde bulunan iş insanı Ali Ağaoğlu ile Yiğit Bulut'un arasında geçen konuşmayı da köşesine taşıdı.

"AYNEN TÜM GÖREVLERE DEVAM"

Ali Ağaoğlu ile Yiğit Bulut'un tesadüf eseri karşılaştıklarını ifade eden Atilla, "Hal hatır sorma faslından sonra Ali Ağaoğlu'nun 'Neler yapıyorsun, şimdi nerelerdesin?' sorusuna Yiğit Bulut, 'Aynen tüm görevlere devam. Ankara'dayım. Türk-Telekom da diğerleri de bende' cevabını verdi. Alaçatı'nın rüzgarından yakınan Yiğit Bulut, 'Rüzgardan sıkıldım. Bugün otelden ayrılmayı düşünüyorum' derken ikili birbirlerinin telefonlarını aldı" ifadelerine yer verdi.

İşte Yiğit Bulut'un son hali;

'Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün' demişti! Yiğit Bulut'un son halini görenler tanıyamıyor
'Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün' demişti! Yiğit Bulut'un son halini görenler tanıyamıyor
'Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün' demişti! Yiğit Bulut'un son halini görenler tanıyamıyor
'Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün' demişti! Yiğit Bulut'un son halini görenler tanıyamıyor

Ali Ağaoğlu, Yiğit Bulut, Son Hali, Ankara, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün' demişti! Yiğit Bulut'un son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (21)

  • Ümit Atılgan: Aksırana tıksırana kadar ... zehir zık 258 4 Yanıtla
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