Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,76 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,40 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 01 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,8354 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:34 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,7608 TL ve satış fiyatı ise 13,7608 TL oldu.

Dolar alış: 13,76

Dolar satış: 13,76

EURO KAÇ TL?

Bugün 01 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,4912 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:35 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,4072 TL ve satış fiyatı ise 15,4072 TL oldu.

Euro alış: 15,40

Euro satış: 15,40