Dolar 18,59 lira seviyesinden alıcı buluyor

Dün 18,55-18,60 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 18,58'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 18,59'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,31'den, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 21,08'den satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 112,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 0,9850'den işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar yapacağı toplantılardaki para politikası kararlarına yönelik piyasa beklentilerinin 75'er baz puanda yoğunlaşmasıyla döviz piyasalarında hareketliliğin yavaşladığını söyledi.

ABD'NİN DİĞER AY FAİZ ARTIMINA GİTMESİ BEKLENİYOR

Fed'in gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 71 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 111'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.