Dolar 18,59 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Dolar 18,59 lira seviyesinden alıcı buluyor

18.10.2022 10:54

Güne yatay seyirle başlayan dolar piyasalarda 18,59 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro 18,31'den, sterlin ise 21,08'den satılıyor.

Dün 18,55-18,60 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 18,58'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 18,59'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,31'den, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 21,08'den satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 112,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 0,9850'den işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar yapacağı toplantılardaki para politikası kararlarına yönelik piyasa beklentilerinin 75'er baz puanda yoğunlaşmasıyla döviz piyasalarında hareketliliğin yavaşladığını söyledi.

ABD'NİN DİĞER AY FAİZ ARTIMINA GİTMESİ BEKLENİYOR

Fed'in gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 71 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 111'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 18,59 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar 18,59 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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