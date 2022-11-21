Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor

21.11.2022 11:08
Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 18,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 18,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü 18,55-18,64 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 18,6198'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,6181 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 azalışla 19,0880'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 düşüşle 22,0090'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 107,6 ile son 10 günün en yüksek seviyesini test ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,7'lik değer kaybıyla 1,0250 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle risk algısının arttığını belirterek, küresel çapta dolar talebinin güçlendiğini söyledi.

ABD tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara talep artarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan artıracağı öngörülüyor. Banka'nın şubat ayında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler de yeniden güçleniyor.

Bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108'in direnç, 106,3'ün ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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