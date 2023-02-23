Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor

23.02.2023 10:22
Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8780 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8780 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8118 ve en yüksek 18,8897 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8740'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,0460'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 22,8020'den satılıyor.

Dün yüzde 0,4 artışla günü 104,6'dan tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 104,3'te bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 1,0620 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle küresel ölçekte dolara olan talebin arttığını belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

Dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Bugün ABD'de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin direnç, 103,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı 1.111 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.111 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:16 "İstanbul'da çürük binalar yaptık" sözleri yıllar sonra gündem olan Ali Ağaoğlu'ndan yeni açıklama
11:11 Galatasaray'ın peşinde olduğu Dybala sorguya çekildi! Futboldan men edilebilir
11:08 Deprem bölgesinden dönen Berfu Yenenler'in anlattıkları Fatih Altaylı'yı ağlattı
10:50 Altının gram fiyatı 1.111 lira seviyesinden işlem görüyor
10:14 Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor
10:06 İstanbul'un barajları alarm veriyor! Geçen yıl yüzde 80 olan su seviyesi, yüzde 35,08 olarak ölçüldü
10:19 Her şey onun atacağı bir imzaya bağlı! Galatasaray, Icardi için Messi'den haber bekliyor
10:17 "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına bağlanan şahsın sözleri dikkat çekti! Bağış yapan kişi Sedat Peker mi?
09:52 İki ülke arasında krize neden olmuştu! ABD, Çin'e ait balonun vurulmadan önceki fotoğraflarını paylaştı
10:04 Enkaz altında kardeşine siper olan abi, ayağını kaybetti: Kan kusarak kurtarılmayı bekledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2023 11:42:11. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement