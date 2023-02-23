Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8780 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8118 ve en yüksek 18,8897 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8740'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,0460'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 22,8020'den satılıyor.

Dün yüzde 0,4 artışla günü 104,6'dan tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 104,3'te bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 1,0620 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle küresel ölçekte dolara olan talebin arttığını belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

Dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Bugün ABD'de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin direnç, 103,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.