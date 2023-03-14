Dolar/TL, 18,98 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,98 seviyesinden işlem görüyor

14.03.2023 10:26
Dolar/TL, 18,98 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,9770 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,9770 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9681'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,9770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 20,3070'ten, sterlin/TL yatay seyirle 23,1200'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,0700 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Dün küresel ölçekte artan risk algısıyla tahvil talebinin güçlenmeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin arttığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon verileri ve bankacılık sektörüne ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,98 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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