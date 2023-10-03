Dolar 27,49'dan işlem görüyor! Yeni rekor an meselesi - Son Dakika

Dolar 27,49'dan işlem görüyor! Yeni rekor an meselesi

Son Güncelleme: 03.10.2023 10:45

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,49 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,88'den, sterlin ise 33,29'dan alıcı buluyor.

Dün, yüzde 0,2 artışla günü 27,4648'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 27,49'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,88'den, sterlin/TL ise 33,29'dan satılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" yönlendirmelerinin ardından ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi 10 baz puanın üzerinde artış göstererek yüzde 4,70 seviyelerine tırmanırken, yüzde 0,9 yükselişle günü 107,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, yaklaşık son bir yılın en güçlü kapanışını gerçekleştirdi. Dolar endeksi şu sıralarda ise yatay bir seyir izliyor.

GÖZLER GED'İN ATACAĞI ADIMLARDA

ABD'de hafta sonu federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısının onaylanmasından sonra dikkatler Fed'in atacağı adımlara çevrildi. Analistler, Fed yetkililerinin "şahin" açıklamalarının dolara olan talebi artırdığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin Fed'in para politikası kararları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

ENFLASYON YILLIK BAZDA YÜZDE 61,53'E ÇIKTI

Öte yandan, Türkiye'de tüketici fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artışla beklentilerin altında kaldı, yıllık bazda yüzde 61,53 ile beklentilere paralel arttı.

HAFİZE GAYE ERKAN MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri ve varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyelerinin direnç, 106 seviyelerinin ise destek bölgesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 27,49'dan işlem görüyor! Yeni rekor an meselesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar 27,49'dan işlem görüyor! Yeni rekor an meselesi - Son Dakika
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