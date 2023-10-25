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Dolar/TL, 28,12 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL, 28,12 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 25.10.2023 11:00

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,12 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,80'den, sterlin ise 34,17'den işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,10'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda 28,12'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,80'den, sterlin/TL ise 34,17'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 106,3 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR FED VE ORTA DOĞU'YA ODAKLANDI

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının güç kaybettiğini belirterek, Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerin yakından takip edildiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki fiyatlamaların güçlenmesinin gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azalttığını aktaran analistler, bu durumun yatırımcıların da önünü görmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Analistler, tahvil piyasalarındaki hareketliliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunun altını çizerek, hafta başında yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin bu seviyeden yaklaşık 19 baz puan gerileyerek 4,83'e indiğini bildirdi.

GÖZLER HABER AKIŞINDA

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de yeni konut satışlarının yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 28,12 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL, 28,12 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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