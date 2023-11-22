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Yükselişini sürdüren dolar 28,81'den işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren dolar 28,81'den işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,8170 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,44'ten, sterlin ise 36,10'dan alıcı buluyor.

22.11.2023 - 10:33,
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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 28,78'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 10.40 itibarıyla 28,81'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,44'den, sterlin/TL ise 36,10'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 primle 103,7 seviyesinde dengelendi.

ORTA DOĞU'DAN GELEN HABERLER FİYATLARI ETKİLİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklardan alınan sinyallerin yanı sıra Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Tutanaklar, banka yetkililerinin, para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz kaldığını göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu. Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatini taşıdığı belirtildi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail- Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar 28,81'den işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 28,81'den işlem görüyor - Son Dakika
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