Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dün 30,29-30,38 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 30,3456'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 30,3700 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 32,7620'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 38,4180'den satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ 0,5 ARTIŞLA 103,8 PUAN SEVİYELERİNDE

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın, faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajını vermesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Para piyasalarında, Powell öncesi Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 53 ile fiyatlanırken, söz konusu açıklamaların ardından yüzde 35'e geriledi.