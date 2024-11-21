Dolar/TL 34,5170'te, TCMB'nin Faiz Kararı Bekleniyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,5170 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 34,4660'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 34,5170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,4690'dan, sterlin/TL yatay seyirle 43,6370'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla106,6 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Dünya genelinde jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin günden güne varlığını güçlendirmesi piyasaların seyri üzerinde etkili olmaya devam ederken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şiddetinin artacağına yönelik endişeler risk algısının yükselmesine sebep oluyor.

Savaş atmosferinin yeniden oluşabileceği kaygıları Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde yatırımcıları temkinli duruşa yönlendirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesi tahvil piyasalarındaki alışların karşılanmasına neden olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıflamaya devam ediyor. Buna göre, bankanın gelecek ay yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı, yüzde 48 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Yurt içinde ise gözler, bugün açıklanacak TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Öte yandan, bugün açıklanan veriye göre, tüketici güven endeksi, ekimde 80,6 iken kasımda yüzde 1 azalarak 79,8'e geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.