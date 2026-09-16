Dolar/TL Fed kararı öncesi 48,6570 seviyesine yükseldi - Son Dakika
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Dolar/TL Fed kararı öncesi 48,6570 seviyesine yükseldi

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Dün yatay seyreden dolar/TL, güne yükselişle başlayarak saat 09.50 itibarıyla 48,6570 seviyesinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda 25 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,6570 seviyesinde bulunuyor.

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,6290'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6570 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,2250'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,6330'dan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde piyasalarda bankanın faizi 25 baz puan artırmasına yönelik ihtimaller yüzde 90'un üzerine çıktı.

Analistler, Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı ve güven veren bir duruş sergileyeceği beklentilerinin öne çıktığını belirterek, olası bir şahin adımın aynı zamanda bankanın bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerini de azaltabileceğini kaydetti.

Piyasa beklentileri doğrultusunda enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği beklentisinin güçlenmesiyle uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çıpalanmasının, ABD'nin 10 ve 30 yıllık tahvil faizleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi dün son 19 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 5'in hemen altında seyrederken dolar endeksi 99,6 ile son iki haftanın zirvesine yakın kalmaya devam ediyor.

Öte yandan Fed'in kararının yanı sıra bankanın açıklayacağı yeni ekonomik projeksiyonlar, faiz patikası ve karar metnindeki enflasyon mesajlarının da öne çıkması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Fed kararı öncesi 48,6570 seviyesine yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL Fed kararı öncesi 48,6570 seviyesine yükseldi - Son Dakika
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