Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor

14.06.2022 11:11

Bir önceki gün piyasalardaki kapanışını 17,26 seviyelerinden yapan Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasından sonra saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 17,24'den işlem görüyor. Diğer taraftan avro/TL 18,05'ten, sterlin/TL ise 21,025'den satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,8 üzerinde 17,26'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 17,24'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 18,0570'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 21,0250'den satılıyor. Dolar endeksi, dün 105,3 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 104,8'de dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 1,0470'ten alıcı buluyor.

ANALİSTLERİ RESESYON ENDİŞESİ SARDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona iteceği endişesinin, küresel ölçekte dolar talebinin güçlü kalmasına neden olduğu belirterek, dünkü sert hareketlerden sonra bugün piyasalarda daha sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

FAİZ KARARI ÖNCESİ OYNAKLIK SÜRECEK

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışının, bu sabah itibarıyla para piyasalarında yüzde 95 ihtimalle bankanın faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna geldiğini aktaran analistler, tahvil piyasalarının da yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Analistler, yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini vurgulayarak, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Sterlin, Aralık, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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