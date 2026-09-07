Dolar/TL haftaya yatay başladı, 48,44 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL haftaya yatay başladı, 48,44 seviyesinde işlem görüyor

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Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 48,4400 seviyesinde bulunuyor. Güçlü ABD istihdam verileri ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle Fed'in eylül toplantısında faiz artırabileceği beklentisi güçlenirken, Brent petrolün varil fiyatı 97,3 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 48,4400 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,4330'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,4400 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 56,3140'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,5780'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Güçlü ABD istihdam verilerinin faiz beklentilerini yukarı taşıması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin artması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre, ağustosta tarım dışı istihdamın 56 binlik beklentiye karşılık 162 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'de sabit kalması, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

Ancak tarım dışı istihdam artışının konaklama, yeme içme ve kamu alanlarında yoğunlaşması, iş gücündeki keskin yükselişin mevsimsel olabileceği yönündeki değerlendirmeleri öne çıkardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 58 ihtimalle 25 baz puan artırması, yüzde 42 ihtimalle ise sabit bırakması öngörülüyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattındaki gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemiyi balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışını birbirine bağlayan, İran'ın kontrolündeki yeni koridorla ilgili anlaşmanın gelecek günlerde imzalanacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin ardından enerji arzına yönelik endişelerle petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Cuma günü yüzde 0,8 artışla 96,3 dolardan haftayı kapatan kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya da yüzde 1,1 yükselişle 97,3 dolardan başladı.

Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile 2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda yüzde 28,4 olmasını bekliyoruz." dedi.

Büyümenin 2026 yılında yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Yılmaz, büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında yüzde 4,2'ye, 2028 yılında yüzde 4,6'ya ve 2029 yılında yüzde 5'e ulaşmasını öngördüklerini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Finans, Eylül, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL haftaya yatay başladı, 48,44 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL haftaya yatay başladı, 48,44 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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