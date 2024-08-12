Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor

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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 33,56 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 33,5650'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 33,5620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 artışla 36,6560'dan, sterlin/TL yüzde 0,10 yükselişle 42,8635'ten satılıyor.

12.08.2024 10:23
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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 33,5620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 artışla 36,6560'dan, sterlin/TL yüzde 0,10 yükselişle 42,8635'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 103,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de resesyon endişelerinin azalmasının etkileri varlık fiyatları üzerinde görülmeye devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, verinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık da yüzde 3 artmasının beklendiğini dile getiren analistler, varlık fiyatlarında enflasyon verisinden kaynaklı dalgalanmaların yaşanabileceğini kaydetti. Analistler, bugün ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
Kaynak: AA

Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor - Son Dakika

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